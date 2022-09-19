Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Замглавы председателя кабинета министров-председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым
Замглавы председателя кабинета министров-председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Они подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами.
«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — сказал господин Ташиев, его слова передает агентство Turmush. Он отметил, что ситуация в Баткенской области Киргизии постепенно стабилизируется.
Встреча глав спецслужб двух стран прошла на территории Таджикистана. В ее ходе Бишкеку были переданы четверо киргизских военнослужащих.
Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились 14 сентября. 18 сентября стороны договорились о совместном патрулировании на границе, а также разблокировании дороги в зоне конфликта. Таджикистан оценил свои потери в ходе конфликта в 41 человека. Со стороны Киргизии в боях погибли 59 человек, 140 пострадали.