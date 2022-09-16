На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
Утром 16 августа на нескольких участках границы Таджикистана и Кыргызстана в Баткенской области началась стрельба. В Кыргызстане сообщили, что в 6 утра обстрел пограничных позиций начала таджикская сторона
Утром 16 августа на нескольких участках границы Таджикистана и Кыргызстана в Баткенской области началась стрельба. В Кыргызстане сообщили, что в 6 утра обстрел пограничных позиций начала таджикская сторона. В Таджикистане заявляют, что военные Кыргызстана «подвергли минометной бомбежке и обстрелу» таджикские приграничные села, гражданские сооружения и дома жителей.
В результате столкновений на границе с кыргызской стороны пострадали 18 человек, заявили в Минздраве Кыргызстана.
МИД Кыргызстана заявил, что таджикская сторона стянула войска к кыргызской границе и «вероломно атаковала» пограничные и гражданские объекты по всему периметру в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области.
К 10 утра по местному времени главы пограничных ведомств стран договорились о прекращении огня. Но затем в пограничной службе Кыргызстана сообщили о продолжающемся обстреле с таджикской стороны, передает «Интерфакс».
В пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана также заявили, что обстрелы продолжаются. По данным ведомства, со стороны Таджикистана было предложено прекратить огонь и провести переговоры, но военнослужащие Кыргызстана «проигнорировали эти предложения».