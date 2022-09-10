Правительство Киргизии объявило о резком повышении пенсий
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что с 1 октября в стране одномоментно повысят пенсии в среднем от 1,7 до 3,4 тыс. сомов (по данным ЦБ на 9 сентября, 1 сом — 0, 74 руб.)
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что с 1 октября в стране одномоментно повысят пенсии в среднем от 1,7 до 3,4 тыс. сомов (по данным ЦБ на 9 сентября, 1 сом — 0, 74 руб.). Для осуществления выплат правительство ежегодно будет направлять из бюджета 90 млрд сомов вместо выделяемых 70 млрд.
«Мы знаем, что это далеко не идеальная цифра. Но исходя из сегодняшних возможностей бюджета, мы делаем все для улучшения жизнедеятельности наших граждан»,— сообщил господин Жапаров на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что в предыдущие разы индексация пенсий проводилась в среднем на 200-300 сомов.
По данным пенсионного фонда Киргизии за 2021 год, в стране насчитывается 617 350 тыс. пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 248 сомов. Прожиточный минимум в Киргизии составляет 5 840 сомов. Последнее повышение проводилось в октябре 2021 года и составило 455 сомов. Летом 2022 года Социальный фонд Киргизии объявил о планах проиндексировать пенсии на 50% до конца года.