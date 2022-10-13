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13.10.2022 21:59

Счетная палата предупредила о риске сокращения пенсионных прав у части россиян

Россия перешла на балльную систему начисления пенсий в 2015 году. Согласно ей, каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах

Счетная палата предупредила о риске сокращения пенсионных прав у части россиян

Увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов до 1,917 млн рублей, которые работодатели с 2023 года начнут выплачивать единым платежом, приведет к уменьшению пенсионных прав у части россиян, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, выступая на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Пенсионное право – это система правовых норм, регулирующих материальные и процедурные пенсионные отношения (по установлению и выплате пенсий), а также иные, тесно связанные с материальными и процедурными отношения по аккумулированию средств и управлению фондами пенсионного обеспечения.

«Новый размер базы определен исходя из прогнозной среднемесячной зарплаты в России и коэффициента 2,3. При этом применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%», — сказал аудитор.

Россия перешла на балльную систему начисления пенсий в 2015 году. Согласно ей, каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах (их количество зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с зарплаты). Баллы определяют количество пенсионных прав. С 2021 года за 12 месяцев можно получить максимум 10 баллов — для этого годовая зарплата должна быть равна предельной базе или выше нее. Следовательно, чтобы пенсионные баллы не снизились в сравнении с предыдущем годом, зарплата гражданина должна вырасти хотя бы на тот же процент, что и база. В 2022 году база по страховым взносам в Пенсионный фонд (ПФР) составляет 1,565 млн рублей. В следующем году она должна вырасти на 22,5%.

Как прогнозировал Минэкономразвития (прогноз заложен в основу проекта бюджета Социального фонда), размер среднемесячной начисленной зарплаты на 2023 год ожидается на уровне 69 452 рублей.

По данным Счетной палаты, применение повышающих коэффициентов до 2,3 в 2021 году в сравнении с 1,7 в 2015 году уже уменьшило пенсионные права россиян на 13%. Если бы к предельной величине базы повышающих коэффициент не применялся, россияне с зарплатой на уровне среднемесячной за 2015–2022 годы могли бы получить 52 балла, а фактически получили только 41 балл.

«Учитывая, что пятая часть работников с низкими зарплатами у нас в стране не могут формировать даже требуемую страховую пенсию по старости — это 30 баллов, необходимость такого подхода следует еще раз «прокачать», — заявил Штогрин. По его оценке, при повышении предельной величины базы дополнительные поступления страховых взносов составят 86,11 млрд рублей. На пенсионное страхование из этих средств уйдет 0,86% всех расходов на выплату страховой пенсии — 76,73 млрд рублей.

Против резкого увеличения предельного размера базы ранее выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Там заявили, что инициатива не обсуждалась с представителями бизнеса и профсоюзов, и указали на возможный рост финансовой нагрузки на большинство отраслей экономики. Минфин объяснял, что рост базы по страховым взносам обусловлен стремлением сохранить уже достигнутый уровень социального обеспечения для россиян.

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