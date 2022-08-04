Китай начал масштабные учения у Тайваня
Китайская армия начала учения в воздушном и водном пространстве рядом с Тайванем. Это происходит сразу после визита на спорную территорию спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
Китайская армия начала учения в воздушном и водном пространстве рядом с Тайванем. Это происходит сразу после визита на спорную территорию спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Народно-освободительная армия Китая приступила к учениям с боевыми стрельбами у Тайваня, сообщил Reuters. Учения продлятся до конца недели.
Сообщается, что впервые будет применена гиперзвуковая ракета DF-17 и дальнобойная артиллерия.
Об учениях Китай объявил из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин заявляет, что это ответ на «крупную эскалацию» по вопросу Тайваня со стороны США. Там говорят, что учения станут серьезным сдерживающим фактором и предупреждением сторонникам независимости острова.
В ответ на учения китайских военных на Тайване повысили уровень боеготовности. В Белом доме заверили, что не намерены создавать кризисную ситуацию и не стремятся к конфликту с Китаем и «бряцанию оружием»
Пелоси накануне посетила тайваньский парламент, встретилась с президентом Цай Инвэнь и назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире».
Пекин считает территорию Тайваня, куда в 1949 году эмигрировало правительство республиканского Китая, частью КНР.