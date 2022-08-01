В Узбекистане снова принимают переводы с карт «Мир»
В Узбекистане спустя пять месяцев снова стали принимать трансграничные переводы с карт платежной системы «Мир». В марте он приостановил прием всех карт «Мир», за исключением кобейджинговых
В Узбекистане спустя пять месяцев снова стали принимать трансграничные переводы с карт платежной системы «Мир», сообщили в едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard. В марте он приостановил прием всех карт «Мир», за исключением кобейджинговых.
Переводить деньги можно с банковских карт «Мир», выпущенных в России, на карты Uzcard. «Перевод отправляется в рублях и зачисляется на счет получателя в Узбекистане в сумах по выгодному курсу для пользователей. При использовании сервиса нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы»,— говорится в сообщении центра.
Платежная система «Мир» и Uzcard подписали соглашение о сотрудничестве в марте 2019 года. С 2020 года банки Узбекистана начали прием карт «Мир». В июне того же года «Мир» запустила трансграничные переводы в Узбекистан. Карты «Мир» также принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.