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Азия
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
Азия
28 июля 2022, 13:31

Узбекистан призвал мигрантов в России быть осторожными при выборе работы из-за риска оказаться на войне в Украинец

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России осторожно выбирать работу из-за риска оказаться на войне в Украине

Узбекистан призвал мигрантов в России быть осторожными при выборе работы из-за риска оказаться на войне в Украинец

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России осторожно выбирать работу из-за риска оказаться на войне в Украине, передает узбекская служа Радио Свобода.

«Некоторые новостные каналы распространяют объявления о приглашении граждан Узбекистана и Кыргызстана на работу в Россию за высокую зарплату. Основной целью этих объявлений является привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной. В связи с этим просим наших соотечественников не верить неофициальным объявлениям о предложениях работы за границей», – говорится в сообщении агентства.

В ведомстве напомнили, что по статье «Наемничество» Уголовного кодекса Узбекистана грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее центр журналистских расследований MediaHub опубликовал на своем ютуб-канале расследование о вербовке узбекистанцев и кыргызстанцев на войну в Украине через российскую частную военную компанию «ЧВК Вагнера» под видом набора сотрудников в частные охранные предприятия в регионах России. По данным авторов расследования, за участие в войне в Украине предлагают ежемесячное вознаграждение в 240 тысяч рублей.

В России, по данным Международной организации по миграции (МОМ), работают порядка четырех миллионов мигрантов из Центральной Азии: миллион – из Таджикистана, миллион – из Кыргызстана, около двух миллионов – из Узбекистана и 200 тысяч – из Казахстана.

С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, российское гражданство перестало быть мечтой таджикских трудовых мигрантов. Об этом заявляют как сами рабочие из стран Центральной Азии, которые находятся в России или хотят туда поехать, так и таджикистанские политологи.

До войны ситуация была прямо противоположной. За 5 лет гражданством РФ обзавелись около 300 тысяч уроженцев Таджикистана. Большинству таджикистанцев оно было нужно, чтобы решить бюрократические вопросы и не платить за оформление документов. А вот воевать они совсем не хотят.

Тем не менее имена десяти военнослужащих армии РФ таджикского происхождения из 64-й мотострелковой бригады 35-й армии Восточного военного округа всплыли в опубликованном в Украине списке участников убийств жителей города Буча под Киевом. Но таджикистанцы из списка заявляют, что уже не служат в российской армии.

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