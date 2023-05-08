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Америка
08.05.2023 16:35

Байден готовится к переговорам с Путиным после украинского наступления

Некоторые высокопоставленные американские чиновники начинают склоняться к позиции ряда европейских стран, что в случае успешного украинского наступления можно попытаться начать мирные переговоры ближе к концу этого года

Байден готовится к переговорам с Путиным после украинского наступления

Некоторые высокопоставленные американские чиновники начинают склоняться к позиции ряда европейских стран, что в случае успешного украинского наступления можно попытаться начать мирные переговоры ближе к концу этого года, пишет издание «The Moscow Times». И привлечь к ним стоит Китай, чтобы он вовлек Москву в процесс урегулирования конфликта.

Такой подход основан на предположении, что ни Россия, ни Украина не способны воевать бесконечно, а высказанную Пекином готовность сыграть роль посредника стоит опробовать на практике, объяснили The Wall Street Journal европейские и американские чиновники. Бóльшая готовность к переговорам и участию в них Китая свидетельствует об изменении позиции Запада, прежде всего США, отмечает газета. При этом возможность для таких переговоров может открыться после успешного контрнаступления, который готовит Украина, говорят чиновники по обе стороны Атлантики.

По словам высокопоставленных чиновников в Париже и Берлине, знакомых с дискуссиями между их лидерами и президентом Джо Байденом, от Белого дома ждут участия в попытках организовать переговоры после освобождения Украиной по крайней мере части территорий. Так, деоккупацию южных районов можно будет считать успехом, даже если часть украинских земель останется под контролем России.

Пока нет представления о том, как могут быть организованы переговоры и что на них будет обсуждаться, но французские и немецкие чиновники заинтересованы в обсуждении прекращения огня, а Китай, по их мнению, может выступить одним из гарантов договоренности. В Пекине хотят участвовать в урегулировании конфликта, считают они.

По словам европейских чиновников, руководители Совета национальной безопасности США выступают за переговоры, тогда как в Госдепартаменте и ЦРУ к ним относятся более скептически и хотят вначале увидеть, чего Украине удастся добиться на поле боя. Представитель совета заявил WSJ, что никакого расхождения в позициях между ведомствами нет.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен, ранее негативно отзывавшийся о позиции Китая в российско-украинском конфликте, на прошлой неделе заявил, что в участии Пекина в его урегулировании, «в принципе, нет ничего плохого». Блинкен сказал на форуме, организованном газетой The Washington Post:

Если обладающие значительным влиянием страны готовы участвовать в установлении справедливого и прочного мира, мы будем это приветствовать. И, конечно, Китай может сыграть роль в таких усилиях.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон частным образом предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать в Париже мирную конференцию, когда Киев сочтет это возможным. Зеленский ответил, что готов участвовать в ней только вместе с Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином. В апреле Макрон во время визита в Китай пытался убедить Си «вразумить» Россию.

«Сейчас пока рано о чем-либо говорить, и мы ждем, когда в Киев прибудет специальный посланник Си», которого тот назначил после недавнего телефонного разговора с Зеленским, сказал WSJ высокопоставленный чиновник украинского правительства.

Западные лидеры медленно приходят к консенсусу, что прекращение конфликта было бы наилучшим вариантом, считает Фиона Хилл из Института Брукинса, которая раньше отвечала за Россию в Совете национальной безопасности.

Но при этом на Западе признают, что Владимир Путин не демонстрирует заинтересованности в урегулировании ситуации. «Мы продолжаем считать, что Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает на него» и готовность Запада поддерживать Украину с течением времени будет снижаться, заявила на прошлой неделе директор по национальной разведке США Аврил Хейнс.

С другой стороны, по ее словам, сил и средств для нового наступления у России нет, поэтому Путин, вероятно, займется укреплением контроля на оккупированных территориях.

Чтобы вооруженный конфликт в Европе закончился, Украина должна либо победить Россию, либо по крайней мере освободить территории, оккупированные после начала войны, заявила на прошлой неделе бывший госсекретарь Хиллари Клинтон: «Я бы ни при каких обстоятельствах не стала доверять Путину за столом переговоров, если у украинцев (при нашей поддержке) не будет достаточного рычага давления».

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