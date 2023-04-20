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20.04.2023 16:33

Минюст США просит дополнительных полномочий для передачи Украине заблокированных российских активов

Министерство юстиции США пытается убедить Конгресс в необходимости предоставить ему дополнительные полномочия для передачи заблокированных российских активов Украине

Минюст США просит дополнительных полномочий для передачи Украине заблокированных российских активов

Министерство юстиции США пытается убедить Конгресс в необходимости предоставить ему дополнительные полномочия для передачи заблокированных российских активов Украине, пишет издание «Голос Америки».

В декабре Конгресс уполномочил Минюст передать Госдепартаменту заблокированные активы российских олигархов, оказавшихся под санкциями, для восстановления Украины.

Но эти полномочия применимы только к активам, конфискованным в связи с нарушениями американских санкций в соответствии с определенными указами президента.

В результате российское имущество стоимостью в миллионы долларов, конфискованное в связи с нарушениями американских мер экспортного контроля и других экономических контрмер, не может быть передано.

Теперь Министерство юстиции призывает Конгресс расширить круг конфискованных активов, которые оно может передать Украине для использования в целях восстановления.

«Мы оставим деньги на столе, если мы не расширим наши возможности по использованию конфискованных активов, которые мы получаем от выявления нарушений мер экспортного контроля и расширения режима санкций, к которым применимы эти полномочия по передаче активов», – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на слушаниях в юридическом комитете Сената в среду.

«Поэтому я призываю Конгресс наделить нас дополнительными полномочиями, чтобы мы могли заставить олигархов также заплатить за восстановление Украины», – добавила она.

С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Минюст, возглавляемый генеральным прокурором Мерриком Гарландом, занимается преследованием российских олигархов в рамках ответа на вторжение.

Правоохранительное ведомство вскоре после начала вторжения создало рабочую группу для реализации масштабных американских санкций и мер экспортного контроля, введенных против России.

С тех пор рабочая группа заблокировала активы на сумму 500 миллионов долларов, принадлежащие российским олигархам и другим лицам, которые поддерживают Москву и уклоняются от американских санкций и мер экспортного контроля, сказала Монако.

Арестованные активы включают суперъяхту стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежащую российскому миллиардеру Сулейману Керимову и яхту стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащую другому российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Министерство юстиции только один раз воспользовалось полномочиями, которыми его наделил Конгресс, для передачи заблокированных российских активов.

В феврале Гарланд разрешил передачу 5,4 миллиона долларов, изъятых с банковского счета российского олигарха Константина Малофеева в Денвере.

Помимо ареста яхт и роскошных домов промосковских олигархов западные правительства заморозили активы Центрального банка России на сумму более 300 миллиардов долларов.

Несмотря на призывы американских законодателей и других передать активы Украине, США и другие страны «Большой семерки» договорились, что они останутся «замороженными», пока Россия не прекратит свое вторжение.

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