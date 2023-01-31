США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине
Соединенные Штаты не имеют никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции
Соединенные Штаты не имеют никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на ответ министерства финансов США на запрос от агентства Reuters.
«У нас нет никаких свидетельств того, что средства США были использованы в Украине не по назначению. Приветствуем постоянные усилия украинской власти, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, кому она предназначена», - говорится в комментарии пресс-секретаря ведомства Меган Аппер.
Она добавила, что американский Минфин продолжит тесно сотрудничать со Всемирным банком, а также с Украиной и другими партнерами, для отслеживания американских средств, «чтобы подтвердить, что они используются по назначению».
Как отмечает Reuters, по состоянию на декабрь 2022 года Всемирный банк выделил Украине более 13 миллиардов долларов в рамках программы «Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине», значительная часть которых поступила из Соединенных Штатов.
Средства из программы PEACE выплачиваются украинской власти через месяц после того, как сотрудники банка убедятся, что она выплатила зарплаты учителям и государственным служащим, а также пенсионные выплаты.
Как стало известно недавно, США уже создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.
На прошлой неделе заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что в Киеве находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.