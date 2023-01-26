США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией
Минфин США также ввел санкции в отношении компаний из России, Китая, Люксембурга и ОАЭ, которые связывают с ЧВК Вагнера. В частности, под санкции попала китайская компании Spacety China
Министерство финансов США объявило ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на сайт ведомства.
«Сегодняшние расширенные санкции против группы «Вагнера», а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины», — заявила министр финансов США Джэнет Йеллен.
Минфин США также ввел санкции в отношении компаний из России, Китая, Люксембурга и ОАЭ, которые связывают с ЧВК Вагнера. В частности, под санкции попала китайская компании Spacety China, которая, по версии США, продавала ЧВК спутниковые снимки Украины.
В санкционный список Минфина США среди прочего попали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и ряд компаний российского военно-промышленного комплекса.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что США введут визовые ограничения в отношении 531 российского военного, связанного с вторжением в Украину, пишет CNN. Кроме того, Госдеп собирается ввести санкции против троих руководителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая помогала ЧВК Вагнера вербовать российских заключенных для участия в войне. Среди них — директор ФСИН Аркадий Гостев.
Представитель Белого дома Джон Кирби говорил 20 января, что США планируют объявить ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, поскольку действия военизированной структуры «подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой ЧВК Вагнера, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью».
Владелец ЧВК Евгений Пригожин, комментируя ранее планы властей США, заявил, что ЧВК Вагнера и США стали «коллегами». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — говорил Пригожин.
Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Кроме того, группировка действует в разных странах Африки