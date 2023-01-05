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Америка
05.01.2023 17:06

США не подтверждают уничтожение Россией установок HIMARS в Украине

В сентябре администрация Байдена обязалась поставить Украине не менее 18 HIMARS, в дополнение к не менее 16, о которых было известно, что они находятся в полевых условиях в августе

США не подтверждают уничтожение Россией установок HIMARS в Украине

Белый дом в среду заявил, что нет подтверждения сообщений из Москвы о том, что российские военные уничтожили в Украине РСЗО HIMARS, поставленные США. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылко на издание The Hill.

Министерство обороны России во вторник заявило в докладе о ходе работы, что ракетные и воздушные удары, нанесенные на востоке Украины, уничтожили «две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства».

Представитель по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби в разговоре с журналистами в среду заявил: «Я видел российские заявления о том, что они попали в систему HIMAR, и в ответ на это мы не имеем никакой информации, подтверждающей это сообщение».

Кирби добавил, что россияне обнародовали подобные сообщения и раньше, предполагая, что это часть дезинформационной кампании президента Владимира Путина.

«Давайте будем очень откровенными. Это война России против Украины», - сказал Кирби.

«И Путин может сколько угодно утверждать, что это какая-то борьба против Запада, что это жизненно важно для его безопасности, что это США против России, что это НАТО против России - мы все знаем, что это полная чушь», - продолжил он.

«Россия - это тот, кто совершил насилие против украинского народа в масштабах, которые являются вполне историческими и беспрецедентными. И мы предоставляем и будем в дальнейшем предоставлять им такие системы и помощь, которые им нужны для самозащиты», - подчеркнул Кирби.

Кирби сообщил, что администрация Байдена может предоставить Украине дополнительные HIMARS.

В прошлом месяце Конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов, что совпало с историческим визитом президента Украины Владимира Зеленского, который выступил в Капитолии и встретился с президентом Байденом, который объявил о выделении дополнительных 2 миллиардов долларов на поддержку, включая желаемую батарею противоракетной обороны Patriot.

В сентябре администрация Байдена обязалась поставить Украине не менее 18 HIMARS, в дополнение к не менее 16, о которых было известно, что они находятся в полевых условиях в августе.

Кирби в среду заявил, что HIMARS дают Украине «дистанцию противостояния, оборонительную способность»".

«Очевидно, что они могут наносить и наступательные удары, - добавил он, - но суть в том, что они дают им дальность, расстояние и пространство в той части Украины, где много открытой местности. Итак, HIMARS доказали свою эффективность, и мы будем продолжать поддерживать Украину системами вооружений, как вы слышали от президента, так долго, как это потребуется».

Напомним, президент США Джо Байден заявил в среду, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.

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