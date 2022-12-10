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10.12.2022 15:33

Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотников по территории России

США перестали сдерживать Киев от ударов по территории России. Такое решение было принято из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны Москвы

Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотников по территории России

США перестали сдерживать Киев от ударов по территории России. Такое решение было принято из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны Москвы, пишет Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его словам, теперь США меньше беспокоятся о том, что атаки Киева по дальним целям могут привести к эскалации. Ранее в Пентагоне опасались, что Россия ответит тактическим ядерным оружием или нацелится на соседние страны НАТО. Но сейчас в американском ведомстве пересмотрели оценку угроз, и вероятность того, что Вашингтон поставит Украине оружие большей дальности, увеличилась.

При этом США не собираются публично поддерживать удары по территории России — речь идет о «молчаливом согласии». Официальную позицию Вашингтона на этот счет ранее озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России», — подчеркнул он.

В то же время источник в Минобороны США сказал Times, что на деле есть только одно ограничение: «Мы не говорим Киеву: «Не наносите удары по россиянам. Мы не можем сказать им, что делать. Им решать, как они используют свое оружие. Но когда они применяют поставленное нами оружие, мы настаиваем только на том, чтобы военные соблюдали международные законы войны и Женевскую конвенцию». По его словам, это условие не позволяет Киеву наносить удары по гражданским лицам и ликвидировать конкретных людей, и Украина его выполняет.

5 декабря беспилотники атаковали аэродром «Энгельс-1» в Саратовской области, где находятся бомбардировщики стратегической авиации России, и авиабазу «Дягилево» в Рязанской области. Дроны были сбиты средствами ПВО, но из-за падения обломков два самолета получили повреждения. Погибли трое военных, четверо пострадали. Утром 6 декабря дрон ударил по аэродрому «Курск-Восточный» в Курской области.

Ни один используемый Вооруженными силами Украины беспилотник до сих пор не мог совершать полеты на такое расстояние. Однако в октябре Укроборонпром анонсировал разработку ударного дрона дальностью до 1000 км. По данным Минобороны РФ, Украина использовала для атак «реактивные беспилотники советского производства». Речь может идти о модернизированных дронах, основанных на системах наблюдения Ту-141 «Стриж», разработанных в 1970-х годах.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее отметил, что Вашингтон не собирается мешать Киеву создавать дальнобойное оружие для ударов по российскому тылу. «Работают ли США над тем, чтобы Украина не смогла разработать свои собственные средства для нанесения ударов на большом расстоянии? Короткий ответ — нет. Мы, конечно же, этого не делаем», — сказал он.

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