США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
Министерство обороны США анонсировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Помимо нового вооружения помощь Киеву будет включать в себя ремонт уже имеющейся у ВСУ техники
Министерство обороны США анонсировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Помимо нового вооружения помощь Киеву будет включать в себя ремонт уже имеющейся у ВСУ техники, рассказала на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг.
Пакет помощи будет включать 1100 дронов Phoenix Ghost, 40 бронированных речных катеров, ремонт 250 бронетранспортеров М1117, 45 отремонтированных чешских танков Т-72 и другое. Также средства будут выделены на модернизацию ракет для систем противовоздушной обороны Hawk.
Всего США и Нидерланды договорились отремонтировать и отправить Украине 90 чешских танков Т-72. «Определенное количество танков будут доставлены в Украину до конца декабря, остальные поступят в 2023 году», — рассказала Синг.
Как отмечает РБК Украина, Киев просил западные правительства отправить современные танки, чтобы продолжить продвижение на северо-востоке страны и освободить новые территории. Но США и Германия пока не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.
Анонсируя новый пакет военной поддержки, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об обновлении системы противовоздушной обороны в стране. Она будет включать в себя не только ракеты, но и различное стрелковое оружие, а также зенитные комплексы.
«Такая сеть над Украиной должна быть создана благодаря различным системам. Испанское правительство объявило, что скоро мы получим от них системы Hawk 23, завершается подготовка наших экипажей», — сказал он.