США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года
Госдепу США неизвестно о возможности размещения ядерного оружия в Польше и американские власти не намерены размещать ядерное оружие в странах НАТО, вошедших в альянс после 1997 года
Госдепу США неизвестно о возможности размещения ядерного оружия в Польше, заявил замруководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател. По его словам, американские власти не намерены размещать ядерное оружие в странах НАТО, вошедших в альянс после 1997 года.
«Могу сказать, что у США нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились (к альянсу) после 1997 года», — сообщил господин Пател на брифинге. Польша вошла в НАТО в 1999 году вместе с Венгрией и Чехией.
Он также прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша «давно» договорилась с США о размещении тактического ядерного оружия на своей территории. «Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался», — сказал представитель Госдепа.
Господин Лукашенко сослался на заявление президента Польши Анджея Дуды. Тот вчера, 5 октября, в интервью Gazeta Polska сказал, что остается открытой тема размещения в Польше американского ядерного оружия. Он назвал проблемой тот факт, что у Польши нет ядерного оружия, и в ближайшее время она вряд ли его получит. Кремль говорил, что размещение в Польше ядерного оружия США приведет к росту напряженности.