США ввели санкции против всего Совета федерации и родственников Медведева и Шойгу
США ввели новый пакет санкций против России из-за аннексии захваченных территорий Украины. Под ограничения попали родственники высокопоставленных российских чиновников
США ввели новый пакет санкций против России из-за аннексии захваченных территорий Украины. Под ограничения попали родственники высокопоставленных российских чиновников, в том числе Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу и Сергея Собянина, а также руководство Центробанка.
Под санкции попали жена Сергея Шойгу Ирина и его дочери Юлия и Ксения; дети главы Росгвардии Виктора Золотова Роман и Жанна, а также его зять Юрий Чечихин; сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко Сергей; жена Михаила Мишустана Владлена и сыновья премьера Алексей и Александр; дочери мэра Москвы Сергея Собянина Анна Ершова и Ольга Собянина; жена губернатора Петербурга Александра Беглова Наталья и его дочери Юлия и Ольга; жена зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Светлана и его сын Илья.
В санкционном списке также оказалось руководство российского финансового сектора: глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова, отвечающая за платежную систему «Мир», а также вице-премьер Александр Новак. Против Набиуллиной в пятницу санкции ввела также Великобритания.
Кроме того, США рассказали о российской сети незаконных закупок для оборонной промышленности «Радиоавтоматика» и ввели против нее и ее руководства санкции. В связи с поставками оборонного оборудования под санкции также попали китайская компания Sinno Electronics и армянская Taco LLC, а также белорусское предприятие «Светлогорск Химволокно».
Также Вашингтон ужесточил санкции против членов Совфеда и депутатов Госдумы. В санкционные списки попали все сенаторы и депутаты Госдумы, до этого не попавшие под ограничения.
«Мы не будем стоять в стороне, пока Путин обманным путем пытается аннексировать части Украины. Министерство финансов и Белый дом сегодня принимают радикальные меры, чтобы еще больше ослабить и без того деградировавший военно-промышленный комплекс России и подорвать ее способность вести незаконную войну», — объяснила введенные санкции министр финансов Джанет Йеллен.
Напомним, что в пятницу Владимир Путин объявил о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Перед подписанием соглашений об этом он выступил с масштабной антизападной речью