Страны члены ООН призвали реформировать Совет Безопасности из-за действий России
Президент США и канцлер Германии, выступая в рамках Генассамблеи ООН, призвали реформировать Совет Безопасности организации. Предложения прозвучали на фоне объявления Россией частичной мобилизации
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в рамках Генассамблеи ООН, призвали реформировать Совет Безопасности организации. Предложения с трибуны ООН прозвучали на фоне объявления Россией — одним из постоянных членов Совбеза — частичной мобилизации.
По словам Байдена, члены Совета Безопасности ООН должны воздерживаться от применения права вето — за исключением редких, чрезвычайных ситуаций — для того, чтобы Совет оставался авторитетным и эффективным. Он также призвал увеличить количество как постоянных, так и непостоянных представителей Совета.
«Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну, в попытке стереть с карты мира суверенное государство. Россия бессовестно нарушила основные положения Устава Организации Объединенных Наций. Нет ничего важнее, чем четкий запрет на захват странами территории своего соседа силой», - заявил Байден.
Байден призвал добавить новых участников в совбез и ограничить использование вето «кроме совсем чрезвычайных ситуаций». За реформу выступил также канцлер Германии Олаф Шольц. Он также заявил, что Германия выразила готовность стать постоянным членом Совета Безопасности ООН и выступил за реформу Совбеза и его расширение. По мнению Берлина, страны Азии, Африки и Южной Америки должны иметь большее политическое влияние на мировой арене.
В мае Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от пяти постоянных членов Совета безопасности (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай) обосновывать использование права вето. Автором документа выступил Лихтенштейн. Его постпред Кристиан Венавезер пояснил, что Совету безопасности все труднее выполнять работу, которую он должен выполнять в соответствии с Уставом ООН.
«Поэтому Лихтенштейн вместе с другими странами-единомышленниками пришли к идее, что каждый раз, когда какая-то страна накладывает вето, что само по себе крайне неэффективно, должна быть созвана Генеральная ассамблея ООН», - пояснял Венавезер.
Инициативу впервые выдвинули более двух лет назад и продолжили обсуждать, когда Москва наложила вето на резолюцию, в которой Совбез осуждает вторжение в Украину. Почти 100 стран присоединились к Лихтенштейну в качестве соавторов документа.
Днем ранее к реформе Совбеза призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предложил включить в него новых постоянных членов и «ограничить право вето в отношении массовых преступлений». К его словам присоединился премьер-министр Японии Фумио Кисида.