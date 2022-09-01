США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн
США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего российской энергетической компании «Лукойл». Считается, что самолет находится в России
США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего российской энергетической компании «Лукойл». Считается, что самолет находится в России, сообщило министерство юстиции США, пишет Reuters.
«Окружной суд США по Южному округу Техаса санкционировал изъятие», – говорится в заявлении департамента.
Самолет совершал полеты в Россию и из России, нарушая санкции Министерства торговли США, добавили в Министерстве юстиции.
В ведомстве проинформировали, что в последний раз Boeing 737-7EM летал в США в марте 2019 года.
С 2014 года «Лукойл» находится под секторальными санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В апреле «Лукойл» сообщил, что может остановить свои НПЗ в России из-за санкций. У компании проблемы с отгрузкой горючего. НПЗ «Лукойла» могут столкнуться не только с понижением производства, но и с остановкой. Компании не хватает мощностей для хранения мазута, отмечает издание.
Чтобы избежать этого, компания хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ и предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное влияние на экологию.
Такие же послабления нужны и для сжигания нефтяного газа, который, по мнению компании, может увеличиться из-за временной невозможности продавать за границу сжиженные углеводородные газы.
Компания владеет четырьмя НПЗ в РФ и является вторым после «Роснефти» крупнейшим нефтепереработчиком в РФ. В 2021 году она переработала около 43 млн т нефти.
Затруднения с логистикой и оплатой поставок усложнили поставки мазута из РФ – в марте его экспорт снизился в 1,5 раза по сравнению с февралем. Резервуарный парк на НПЗ и нефтебазах достаточно ограничен. Для хранения мазута подходят не все резервуары, так как необходимо использование подогревателей и дополнительной теплоизоляции.
Мазут является остаточным продуктом переработки нефти, понизить его выпуск без общего понижения загрузки НПЗ нереально. При дальнейшем ограничении поставок НПЗ будут вынуждены снижать погрузку и выпуск в том числе товарных нефтепродуктов.