Институт изучения войны считает, что российские войска исчерпали силы при наступлении на Востоке Украины
Российские войска предприняли несколько неудачных наземных атак к юго-западу и юго-востоку от Изюма. Они начали наземную атаку к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута
Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) опубликовал ежедневный анализ вооруженного конфликта в Украине.
Вот главные выдержки из доклада:
Россия перебрасывает военную авиацию в Беларусь для ремонта, чтобы обойти западные санкции. Западные страны ранее вводили санкции против белорусских предприятий военно-промышленного комплекса, производящих радиолокационные системы, автомобили и ремонтирующих гусеничную технику, но неясно, в какой степени санкции повлияли на белорусский импорт авиационных запчастей. Российско-белорусское соглашение может свидетельствовать о том, что российские официальные лица пытаются обойти санкции в отношении России, поскольку может быть проще импортировать запчасти в Беларусь, чем в Россию.
Российские войска предприняли несколько неудачных наземных атак к юго-западу и юго-востоку от Изюма. Они начали наземную атаку к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута. Российские войска добились ограниченных успехов к западу от Донецка, но не проводили никаких наземных наступлений на административной границе Донецкой и Запорожской областей. При этом прошли неудачные наземные атаки к юго-западу от Донецка и к северо-западу и юго-западу от Авдеевки. Российские войска провели несколько наступлений на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от города Николаева.
Российские атаки на востоке Украины достигли кульминации, хотя некоторые наступательные операции все еще проходят успешно. Они захватили Новолуганское и Углегорскую ТЭС к юго-востоку от Бахмута 25 и 26 июля соответственно, укрепив российский контроль над сложными водными объектами после многих недель боев. Российские источники отметили эти достижения как значительную военную победу, не отметив, что украинские военные успешно разорвали контакт и ушли из этого района. Российские войска не добились значительных территориальных завоеваний вокруг Бахмута или Авдеевки с момента их продвижения через Новолуганское, электростанцию, угольную шахту Бутовка и несколько небольших населенных пунктов вблизи этих районов.
Таким образом российские войска не могут превратить свои тактические успехи на фронте в оперативные. Российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами для маневра в украинские тыловые районы или вывести из строя значительные части украинской оборонлинии. Поэтому они постоянно дают украинцам время для тактического отхода и восстановления оборонительных позиций, против которых русские должны затем начать новые преднамеренные атаки. Этот феномен помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения России на востоке и убедительно свидетельствует о том, что русские не смогут занять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, если ситуация не будет развиваться непредвиденным образом.