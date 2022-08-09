Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Перед тем как подписать протоколы, президент призвал всех союзников по альянсу одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО как можно скорее. Страны подали заявки в НАТО на фоне эскалации военных действий на Украине
Соединенные Штаты ратифицировали договоренности о приеме Финляндии и Швеции в НАТО. Протоколы об этом подписал президент США Джо Байден.
«Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными... Вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть»,— заявил президент США.
Перед тем как подписать протоколы, президент призвал всех союзников по альянсу одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО как можно скорее. Ранее сегодня он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в котором обсудил ратификацию заявок северных стран на вступление в Североатлантический альянс.
Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны НАТО одобрили соответствующие документы на национальном уровне.
На прошлой неделе Сенат Конгресса США проголосовал за ратификацию протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Инициативу поддержали 95 сенаторов, один выступил против.
18 мая Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО на фоне эскалации военных действий на Украине.