ФБР провела обыски в поместье Трампа
Десятки сотрудников Федерального бюро расследований провели обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами
Десятки сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами — предположительно, Трамп вынес секретные документы из Белого дома в конце своего президентства.
По информации Fox News, следственные действия прошли в офисе бизнесмена и у него дома на курорте Мар-а-Лаго. Федеральные агенты также вскрыли сейф.
Сам Трамп в этот момент находился в своем клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, уточняет The New York Times. Обыск в присутствии его адвокатов длился больше девяти часов, в итоге было изъято множество коробок с предметами и бумагами.
Параллельно на улице возле поместья собрались сторонники Дональда Трампа, протестовавшие против действий ФБР. The Daily Mail утверждает, что численность митингующих была сравнима с «ордой». По данным NYT, речь идет о нескольких десятках человек.
Администрация президента Джо Байдена была не в курсе предстоящего обыска у Трампа и узнала о нем уже после начала, отмечает The New York Times.
Сам Дональд Трамп в своем письменном заявлении предстал как жертва политических интриг и обвинил демократов в попытке не допустить его к президентским выборам в 2024 году.
С критикой действий правоохранительных органов и генерального прокурора, выписавшего ордер на обыск, также выступили многие политики-республиканцы, которые сообщили о предвзятом отношении властей к Трампу.
В случае признания бизнесмена виновным ему грозит штраф или тюремный срок до трех лет, а также запрет занимать любые государственные должности.
В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации США потребовало от экс-президента вернуть 15 коробок с документами, относящимися к работе Белого дома. После этого ведомство потребовало провести проверку того, что делал Трамп с бумагами, некоторые из которых имели гриф «секретно» и «совершенно секретно».