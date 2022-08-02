США и Канада расширили санкции против России из-за войны в Украине
Соединённые Штаты ввели очередной раунд санкций против России, дополнив список рядом фамилий крупных российских бизнесменов, несколькими компаниями и бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой
Соединённые Штаты ввели очередной раунд санкций против России, дополнив список рядом фамилий крупных российских бизнесменов и несколькими компаниями, среди которых «Магнитагорский металлурический комбинат» (МКК) и фонд «Сколково».
В перечне физических лиц глава МКК Виктор Рашников, бывший гендиректор «Фосагро» и миллиардер Андрей Гурьев, Андрей Мельниченко из «Еврохима», экс-председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский. В санкционном списке также оказалась бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют приближённой президента Владимира Путина.
Канада во вторник расширила санкции против членов военного руководства России и оборонных предприятий в связи с войной в Украине.
В так называемый «чёрный список» внесены ещё 43 человека и 17 юридических лиц, в том числе, с учетом «ужасающих событий» в киевском пригороде Буча, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. «Вопреки призывам мирового сообщества остановить вопиющие действия российский режим продолжает вести бессмысленную войну», - подчёркивается в распространённом во вторник сообщении. Ужесточение санкций в канадском правительстве назвали попыткой усилить давление «на российскую военную машину».
Под новыми канадскими санкциями оказались, в частности, научно-производственные компании «Алмаз» и «Салют», акционерное общество «Горизонт», пермский завод «Машиностроитель». Оттава «решительно осуждает убийства мирных граждан в Украине и будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, чтобы все нарушения международного права были тщательно расследованы», отмечают власти.