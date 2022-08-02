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02 августа 2022, 09:57

США заявили об уничтожении главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

В Кабуле в результате удара беспилотника был уничтожен главарь террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, заявил президент США Джо Байден

США заявили об уничтожении главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

В Кабуле в результате удара беспилотника был уничтожен главарь террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, заявил президент США Джо Байден.

«Я пообещал американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы сделали это», — сказал Байден.

По его данным, аз-Завахири укрывался в центре Кабула, чтобы воссоединиться со своей семьей, и был убит в результате «точно рассчитанного авиаудара» с использованием двух ракет Hellfire. Президент заверил, что родственники террориста и мирные жители не пострадали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также обвинил «Талибан» в укрытии аз-Завахири. По словам чиновника, представители власти знали о нахождении террориста в Кабуле, но не выдали его.

«Талибы грубо нарушили Дохинское соглашение и неоднократные заверения мира в том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угрозы безопасности других стран. Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию и нормализации отношений с международным сообществом», — заявила Блинкен.

В свою очередь представитель «Талибана» Забиулла Муджахид еще до заявления Байден сообщил, что «Исламский Эмират самым решительным образом осуждает это нападение и считает его явным нарушением международных принципов и Дохинского соглашения».

Байден также назвал аз-Завахири вторым человеком в «Аль-Каиде» после Бен Ладена и отметил, что тот «принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября, а также на протяжении десятилетий был вдохновителем нападений на американцев».

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