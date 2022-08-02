США заявили об уничтожении главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири
В Кабуле в результате удара беспилотника был уничтожен главарь террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, заявил президент США Джо Байден
В Кабуле в результате удара беспилотника был уничтожен главарь террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, заявил президент США Джо Байден.
«Я пообещал американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы сделали это», — сказал Байден.
I made a promise to the American people that we’d continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.
We have done that. pic.twitter.com/441YZJARMX
— President Biden (@POTUS) August 2, 2022
По его данным, аз-Завахири укрывался в центре Кабула, чтобы воссоединиться со своей семьей, и был убит в результате «точно рассчитанного авиаудара» с использованием двух ракет Hellfire. Президент заверил, что родственники террориста и мирные жители не пострадали.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также обвинил «Талибан» в укрытии аз-Завахири. По словам чиновника, представители власти знали о нахождении террориста в Кабуле, но не выдали его.
«Талибы грубо нарушили Дохинское соглашение и неоднократные заверения мира в том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угрозы безопасности других стран. Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию и нормализации отношений с международным сообществом», — заявила Блинкен.
В свою очередь представитель «Талибана» Забиулла Муджахид еще до заявления Байден сообщил, что «Исламский Эмират самым решительным образом осуждает это нападение и считает его явным нарушением международных принципов и Дохинского соглашения».
Байден также назвал аз-Завахири вторым человеком в «Аль-Каиде» после Бен Ладена и отметил, что тот «принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября, а также на протяжении десятилетий был вдохновителем нападений на американцев».