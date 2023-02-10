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RE: RUSSIA
10.02.2023 20:19

Долгая война или скорое поражение?

Американская RAND Corporation представила алармистский план для администрации Байдена

Долгая война или скорое поражение?

Сенсационные утечки о готовности администрации Байдена предложить Владимиру Путину сделку по Украине находят подкрепление в докладе влиятельного американского аналитического центра RAND Corporation, опубликованном недавно под заглавием «Избежать долгой войны в Украине». Длительный конфликт в Украине не в интересах Америки: он создает риски ядерной эскалации в случае, если Россия будет проигрывать, и риски еще больших потерь Украины, если Россия будет выигрывать, считают эксперты RAND. Продолжение войны, по их мнению, повышает вероятность прямого столкновения России с НАТО, увеличивает и без того значительные расходы США на помощь Украине и производство все новых вооружений, а также отвлекает внимание и ресурсы от центральной задачи американцев — противостояния с Китаем. И хотя на данном этапе Россия и Украина не готовы к какому-либо соглашению, у США есть четыре политических инструмента, которые они могли бы использовать для урегулирования конфликта: ограничение поддержки Украины во времени, принятие обязательств в отношении ее безопасности, предоставление гарантий ее нейтралитета и установление условий для снятия санкций с России. Впрочем, реализация такого плана была бы слишком похожа на капитуляцию администрации Байдена, а потому он вряд ли будет принят ей на вооружение.

Информация о том, что президент Джо Байден через главу ЦРУ Уильяма Бернса предложил Украине и России секретный план «мир в обмен на землю», опубликованная швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung, стала общемировой сенсацией. По данным газеты, план мирного урегулирования предполагал, что около 20% территории Украины останутся под контролем России. Мотивом этого предложения стало стремление президента Байдена избежать затяжной войны, пишет издание со ссылкой на высокопоставленных дипломатов, а сторонниками такого взгляда в окружении Байдена выступают его помощник по национальной безопасности Джек Салливан и сам Бернс, которые считают, что украинский конфликт отвлекает внимание США от противостояния с Китаем.

Такой поворот во взглядах американской администрации выглядит неожиданным на фоне решительных публичных заявлений Вашингтона и относительного межпартийного консенсуса по принципиальным вопросам помощи Украине в Конгрессе. И хотя, по данным некоторых опросов, уровень поддержки Украины в общественном мнении США несколько снизился, это снижение, не выглядит критичным и скорее отражает стабилизацию информационного фона вокруг российско-украинского конфликта.

Однако дополнительный свет на этот поворот в мыслях руководства США проливает появившийся в открытом доступе в конце января доклад «Избежать долгой войны в Украине», подготовленный влиятельной RAND Corporation. В докладе утверждается, что затяжная война не соответствует интересам США, так как повышает вероятность применения Москвой ядерного оружия после значительных неудач на поле боя и вероятность прямого конфликта между Россией и силами НАТО, который также почти неминуемо ведет к ядерной эскалации и необходимость избежать которого является безусловным приоритетом США. В то время как перспектива возвращения Украиной всех оккупированных Россией территорий выглядит все еще не слишком правдоподобной, проведенная Москвой мобилизация способна стабилизировать линию фронта и позволить российским войскам провести успешное наступление в 2023 году. 

Напротив, союзническая военная помощь Украине может столкнуться с рядом сложностей. Уже сейчас оружейные склады западных стран опустели, необходимо наращивание производства новых вооружений и боеприпасов (об этой проблеме на днях писала также Financial Times). Наконец, останавливаются эксперты RAND и на аргументе, который звучит в пересказе источников швейцарской газеты: конфликт в Украине оттягивает внимание и ресурсы американцев, которые необходимо сосредоточить на противостоянии с Китаем. Кроме того, продолжение конфликта делает Россию все более зависимой от Китая и тем самым играет ему на руку, что противоречит интересам США.

Опираясь на исследования о механизмах остановки войн, аналитики указывают на основные (и достаточно типичные) препятствия к переговорам: это обоюдный оптимизм сторон в отношении благоприятных для них перспектив войны и обоюдный пессимизм в отношении внутриполитических последствий мира. Вместе с тем, считают эксперты RAND, у США есть четыре политических инструмента, которые можно было бы использовать для смягчения этих препятствий: уточнение планов в отношении будущей поддержки Украины (то есть указание на ограниченный во времени характер поддержки), принятие обязательств в отношении ее безопасности, предоставление гарантий ее нейтралитета и установление условий для снятия санкций с России.

Несмотря на систематичность изложения этой позиции, следует отметить, что большинство из этих аргументов уже хорошо известны и успели стать предметом критического обсуждения. Имиджевые потери в результате уступок США Москве будут весьма высоки: Вашингтон фактически продемонстрирует ограниченность своих возможностей в международном сдерживании. Это в том числе неблагоприятно отразится на перспективах его противостояния с Китаем и повысит вероятность военного конфликта вокруг Тайваня. Кроме того, как показали последние девять лет, в рамках доктрины избегания прямого столкновения с Россией у США нет никаких инструментов обеспечения безопасности Украины. В этом сценарии президентство Байдена, начавшееся «бегством из Афганистана», грозит закончиться капитуляцией перед Путиным.

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