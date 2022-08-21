Кому в Канаде жить хорошо
Что нужно знать при переезде в североамериканскую страну
Канада стала самой желанной страной для релокации. Туда хотели бы эмигрировать жители 50 государств, сообщили аналитики австралийской компании Compare the Market. Они изучили данные Google-поиска, включающие в себя ключевые слова на тему переезда. На втором месте рейтинга Япония, а на третьем — Испания. По данным аналитиков, Канада привлекает мигрантов высоким качеством жизни и образования, а также экономической свободой.
И этим список преимуществ не ограничивается, отмечает житель Торонто, YouTube-блогер и риэлтор Сергей Гудин, переехавший в Канаду 24 года назад: «Канада очень разная. Есть Британская Колумбия, которая напоминает Флориду, такая теплая территория страны. Мы находимся там, где климат немножко мягче, чем в России.
Зимой температура не опускалась ниже -10…-15 градусов. Снега обычно нет до 31 декабря, то есть он выпадает либо под самый Новый год, либо уже в январе. Большое отличие в том, что у нас не бывает сильных морозов, но очень колючие ветра.
Что касается плюсов, Канада — по большей части страна эмигрантов. Никто не может вам сказать, что вы здесь чужак, поскольку этот человек или сам приехал 20-40 лет назад, или его прадедушка был приезжим. Большой минус — медицина. За счет того, что она бесплатная и государственная, в ней немножко все хромает по срокам. Например, если вам нужна операция, ждать ее можно полгода».
Стоимость частного дома в категории эконом в Канаде начинается от 60 млн руб., а снять однокомнатную квартиру, к примеру, в Торонто, можно примерно за 100 тыс. руб. в месяц. Вадим с семьей переезжает туда в конце августа и готовится к тому, что с поиском жилья могут возникнуть трудности.
«Так сложились обстоятельства, что это единственная страна, которая с распростертыми объятиями принимает специалистов, и для этого не потребовалось потратить много времени. Выдали все документы, визу на 10 лет с разрешением на работу. Это очень привлекательное предложение. Мы выбрали Торонто.
В Канаде большой дефицит жилья в наем, так как очень много вновь прибывающих.
В северных районах проще и дешевле, а вот Торонто — очень популярный город. Что касается поиска работы, сидя в Москве, я получил порядка восьми предложений. Я подавал резюме на вакансии в сфере строительства. Вообще я авиационный инженер, но из-за сомнений в уровне своего английского решил попробовать более простую, скажем так, профессию»,— рассказал Вадим.
Эмигрировать в Канаду в целом не так сложно. Существуют десятки государственных и региональных программ, которые позволяют в короткие сроки получить приглашение и визу на несколько лет. Однако проще всего это сделать тем, кто владеет компетенциями специалистов, которых в стране не хватает — у фрилансеров шансов меньше всего, отмечает главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин:
«Все зависит от того, какой у фрилансера опыт работы. Власти Канады интересуются, на что человек будет жить, то есть что позволит ему нормально и безбедно существовать. Есть федеральные программы для специалистов некоторых профессий, которые просто постоянно включены в перечень. Где-то требуются врачи, где-то — даже низкоквалифицированный персонал.
При этом важно знание языка, как вы это можете подтвердить, а также опыт работы. Отдельно могут запросить ваши финансовые активы. Если вы едете в какую-то страну с опытом, но без приглашения от конкретного работодателя, с одной стороны, это снижает ваши шансы. С другой стороны, если Канада все-таки вас к себе пригласит, то она должна понимать, что специалист вашей квалификации кому-то здесь может потребоваться».
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