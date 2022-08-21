Меню
Америка
Польша построит барьер на границе с Россией
Америка
Канада
Яна Загоровская
21 августа 2022, 18:49

Кому в Канаде жить хорошо

Что нужно знать при переезде в североамериканскую страну

Кому в Канаде жить хорошо

Канада стала самой желанной страной для релокации. Туда хотели бы эмигрировать жители 50 государств, сообщили аналитики австралийской компании Compare the Market. Они изучили данные Google-поиска, включающие в себя ключевые слова на тему переезда. На втором месте рейтинга Япония, а на третьем — Испания. По данным аналитиков, Канада привлекает мигрантов высоким качеством жизни и образования, а также экономической свободой.

И этим список преимуществ не ограничивается, отмечает житель Торонто, YouTube-блогер и риэлтор Сергей Гудин, переехавший в Канаду 24 года назад: «Канада очень разная. Есть Британская Колумбия, которая напоминает Флориду, такая теплая территория страны. Мы находимся там, где климат немножко мягче, чем в России.

Зимой температура не опускалась ниже -10…-15 градусов. Снега обычно нет до 31 декабря, то есть он выпадает либо под самый Новый год, либо уже в январе. Большое отличие в том, что у нас не бывает сильных морозов, но очень колючие ветра.

Что касается плюсов, Канада — по большей части страна эмигрантов. Никто не может вам сказать, что вы здесь чужак, поскольку этот человек или сам приехал 20-40 лет назад, или его прадедушка был приезжим. Большой минус — медицина. За счет того, что она бесплатная и государственная, в ней немножко все хромает по срокам. Например, если вам нужна операция, ждать ее можно полгода».

Стоимость частного дома в категории эконом в Канаде начинается от 60 млн руб., а снять однокомнатную квартиру, к примеру, в Торонто, можно примерно за 100 тыс. руб. в месяц. Вадим с семьей переезжает туда в конце августа и готовится к тому, что с поиском жилья могут возникнуть трудности.

«Так сложились обстоятельства, что это единственная страна, которая с распростертыми объятиями принимает специалистов, и для этого не потребовалось потратить много времени. Выдали все документы, визу на 10 лет с разрешением на работу. Это очень привлекательное предложение. Мы выбрали Торонто.

В Канаде большой дефицит жилья в наем, так как очень много вновь прибывающих.

В северных районах проще и дешевле, а вот Торонто — очень популярный город. Что касается поиска работы, сидя в Москве, я получил порядка восьми предложений. Я подавал резюме на вакансии в сфере строительства. Вообще я авиационный инженер, но из-за сомнений в уровне своего английского решил попробовать более простую, скажем так, профессию»,— рассказал Вадим.

Эмигрировать в Канаду в целом не так сложно. Существуют десятки государственных и региональных программ, которые позволяют в короткие сроки получить приглашение и визу на несколько лет. Однако проще всего это сделать тем, кто владеет компетенциями специалистов, которых в стране не хватает — у фрилансеров шансов меньше всего, отмечает главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин:

«Все зависит от того, какой у фрилансера опыт работы. Власти Канады интересуются, на что человек будет жить, то есть что позволит ему нормально и безбедно существовать. Есть федеральные программы для специалистов некоторых профессий, которые просто постоянно включены в перечень. Где-то требуются врачи, где-то — даже низкоквалифицированный персонал.

При этом важно знание языка, как вы это можете подтвердить, а также опыт работы. Отдельно могут запросить ваши финансовые активы. Если вы едете в какую-то страну с опытом, но без приглашения от конкретного работодателя, с одной стороны, это снижает ваши шансы. С другой стороны, если Канада все-таки вас к себе пригласит, то она должна понимать, что специалист вашей квалификации кому-то здесь может потребоваться».

В первом квартале, по данным Минцифры, из России уехали и пока не вернулись более 700 тыс. человек. По информации агенства Russia Sotheby’s International Realty, в тройке самых популярных стран у россиян оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

Материалы по теме
Канада и Дания поделили необитаемый остров в Арктике
Премьер Канады заявил о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие в стране
Власти Германии облегчат получение виз для россиян, «бегущих от режима Путина»
Сейчас на главной
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
СБУ
Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Начальника управления Службы безопасности Украины по Кировоградской области Александра Наконечного нашли мертвым в Кропивницком. Тело Наконечного нашли с огнестрельным ранением вечером 20 августа
Задолженность россиян по кредитным картам достигла исторического максимума
кредиты
Задолженность россиян по кредитным картам достигла исторического максимума
Общая задолженность россиян по кредитным картам за период январь-июль 2022 года впервые превысила 1,5 трлн руб. По сравнению с июнем она увеличилась на 2%
Ученые назвали тренировки, которые превращают тело в «машину для сжигания жира»
здоровье
Ученые назвали тренировки, которые превращают тело в «машину для сжигания жира»
Высокоинтенсивные интервальные тренировки увеличивают скорость сжигания жира телом. К такому выводу пришли ученые Турции и Австралии. Результаты опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicin
Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя
Крым
Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается «кинетического эффекта глубоко в тылу России»
Общество
Российские военные недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь
Значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине
В Индии мошенники открыли фейковый участок полиции и восемь месяцев получали взятки
Индия
В Индии мошенники открыли фейковый участок полиции и восемь месяцев получали взятки
В индийском штате Бихар группа преступников открыла полицейский участок в здании отеля и на протяжении восьми месяцев имитировали деятельность правоохранительных органов
Взрыв после «Традиции»
происшествия
Взрыв после «Традиции»
Дочь философа и общественного деятеля, а также идеолога «Русского мира» Александра Дугина Дарья стала жертвой ЧП, произошедшего поздним вечером в субботу в Подмосковье. По данным очевидцев, внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел
Переговоры с Турцией о вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдут на следующей неделе
НАТО
Переговоры с Турцией о вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдут на следующей неделе
Первое заседание постоянного совместного механизма, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на мадридском саммите НАТО, состоится 26 августа в Финляндии
В мире
В НАТО предупредили о начале Третьей мировой войны в случае провокации на Запорожской АЭС
В случае умышленной атаки по Запорожской АЭС и последующей утечки радиации Североатлантическому альянсу придется вступить в войну, так как в результате инцидента пострадают страны НАТО
Тема для Беседы
коррупция
Тема для Беседы
Пятую службу ФСБ причисляют к главным виновникам провала российского вторжения в Украину — именно это подразделение занималось подготовкой украинской «пятой колонны», которая должна была в решающий момент поддержать «специальную военную операцию», и предоставляло Путину аналитику по политической ситуации в стране
Гибралтар впервые продаст с аукциона арестованную яхту российского бизнесмена
аукцион
Гибралтар впервые продаст с аукциона арестованную яхту российского бизнесмена
Суперъяхта Axioma стоимостью 75 млн долларов уйдет с молотка во вторник, сообщили в правительстве Гибралтара. Владельцем судна называют российского миллиардера Дмитрия Пумпянского
Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью
Черногория
Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью
Предыдущее просербское и пророссийское правительство Черногории, возглавляемое Здравко Кивокапичем, было устранено в результате голосования за недоверие в парламенте 4 февраля
Крым подвергся атаке с воздуха в третий раз с начала недели
Крым
Крым подвергся атаке с воздуха в третий раз с начала недели
16 августа в Крыму произошли сразу три взрыва: на складе боеприпасов и трансформаторной подстанции под Джанкоем, а также в районе военной базы в поселке Гвардейское
Институтская рулетка
высшее образование
Институтская рулетка
Голодными играми и русской рулеткой называют абитуриенты и преподаватели вступительную кампанию 2022: в профильных группах по её итогам масса возмущённых откликов. Из-за отмены второй волны поступления правила стали ещё более запутанными и непредсказуемыми
В литовскую Клайпеду зашел корабль морской пехоты США
В Клайпедский морской порт Литвы пришел большой десантный корабль морской пехоты США USS Kearsarge, сообщило литовское Минобороны. Это самый большой военный корабль, который когда-либо швартовался в Клайпеде
В 13 российских школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
война в украине
В 13 российских школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в 13 школах, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения
Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве
арест чиновников
Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве
Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая выступила против военных действий в Украине
война в украине
Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая выступила против военных действий в Украине
Член Совета Федерации Эдуард Исаков публично отрекся от своей 25-летней дочери Дианы от первого брака, которая выступила против войны в Украине и участвовала в антивоенных акциях