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18.01.2023 16:52

Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн

Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и выделена в рамках дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года, сообщает канадское правительство.

БТР Senator — это легкоманевренные и легкоадаптируемые транспортные средства. Эти автомобили обеспечивают безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию.

Во время визита в Киев канадский министр встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым. Стороны обсудили, как Канада может продолжать удовлетворять насущные оборонные потребности Украины. Алексей Резников высоко оценил военную помощь Канады на сумму более $1 млрд, предоставленную Украине с февраля 2022 года. «Эта помощь включает в себя национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и связанные с ними боеприпасы и многое другое»,— сообщает правительство Канады.

Министры также обсудили свое предстоящее участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, запланированном на пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии.

В последние месяцы Запад активизировал поставки Украине техники собственного производства. Так, 6 января США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3,1 млрд. В его рамках Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Bradley. 12 января глава Минобороны ФРГ пообещала передать Украине 40 БМП Marder до апреля.

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