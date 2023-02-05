Канада отправила Украине первый танк Leopard 2
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила об отправке в Украину первого танка немецкого производства Leopard 2. В январе Оттава анонсировала поставку четырех танков
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила об отправке в Украину первого танка немецкого производства Leopard 2. В январе Оттава анонсировала поставку четырех танков.
Battle tanks are on their way to help Ukraine.
The first Canadian Leopard 2 is en route.
Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk
— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023
«Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути», — написала госпожа Ананд в Twitter. Она также опубликовала видео погрузки танка в самолет военно-воздушных сил Канады. Он вылетел из Галифакса (провинция Новая Шотландия).
Госпожа Ананд в конце января обещала Киеву отправить четыре танка в ближайшие недели. Вместе с ними на Украину должны поставить боеприпасы и запчасти. Министр не исключала, что Оттава в дальнейшем одобрит отправку большего числа танков. У Канады есть 112 Leopard, 82 из них — боевые, остальные — тренировочные и вспомогательные.
Реэкспорт немецких Leopard 2 стал возможен после того, как его одобрило германское правительство. Сама ФРГ пока планирует отправить Украине 14 танков.