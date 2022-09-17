Нэнси Пелоси прибыла в Армению
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Армению, где пробудет до 19-го числа и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вечером, 17 сентября, прилетела в Армению, где пробудет до 19-го числа. Она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами.
«Сегодня я возглавляю делегацию Конгресса в Армении, чтобы подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению в Армении и на Кавказе»,— написала госпожа Пелоси в своем Twitter.
В ходе визита в Армению американский политик проведет пресс-конференцию, посетит мемориал памяти жертв геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств Гафесчяна.
13 сентября азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении. 15 сентября в Армению прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком. Напомним, что 2 августа мир следил за тем, как Нэнси Пелоси в знак поддержки со стороны США посетила Тайвань.