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15 сентября 2022, 13:05

Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм

Прокуратура штата Калифорния подала в суд Сан-Франциско иск к корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме. Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции

Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм

Прокуратура штата Калифорния подала в суд Сан-Франциско иск к корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме. Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции, что привело к росту цен в штате и противоречит калифорнийским законам о честной конкуренции. По мнению прокуратуры, Amazon избегает честной ценовой конкуренции с другими интернет-магазинами. Корпорация требует от торговцев, работающих на своей платформе, заключать соглашения, по которым они подвергаются наказанию, если будут продавать свои продукты в других местах дешевле, чем на Amazon. По мнению прокурора Роба Бонты, такие соглашения сдерживают конкуренцию на рынке, заставляя многих торговцев продавать свои товары в других местах по завышенным ценам. Прокуратура полагает, что такие действия Amazon совершает «благодаря своему доминирующему положением на рынке, что в конечном счете вредит не только бизнесу, но и потребителям».

«Долгие годы пользователям Amazon приходилось платить больше из-за антиконкурентных приемов, используемых при заключении контрактов,— подчеркнул прокурор Бонта. — Amazon принуждала торговцев искусственно завышать цены, зная, что они не могут себе позволить отказаться от работы с Amazon. Таким образом, другие интернет-магазины, где работали эти же торговцы, не могли себе позволить конкурировать с Amazon по ценам. Поэтому потребители шли в Amazon, полагая, что это единственное место, где они могут все купить. Это только усиливает рыночное доминирование Amazon, позволяя корпорации предъявлять неприемлемые требования торговцам».

Согласно иску, прокуратура Калифорнии хочет, чтобы суд запретил Amazon заключать такие соглашения и назначил специальную комиссию, которая будет следить за соблюдением правил конкуренции в корпорации. Прокуратура также просит суд определить размер штрафа, который должна выплатить корпорация за нарушение местных законов о защите конкуренции.

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