Армения сообщает об обстрелах со стороны Азербайджана, Баку в ответ обвинил Ереван в подготовке военной провокации
Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан обстрелял территорию страны с помощью артиллерии и беспилотников
Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан обстрелял территорию страны с помощью артиллерии и беспилотников.
Огонь, по данным военного ведомства, открыли по позициям в районах населенных пунктов Горис, Капан, Джермук, Варденис и Сотк — они расположены вдоль границы Нагорного Карабаха на протяжении примерно 200 км.
Минобороны Азербайджана в ответ заявило о диверсии со стороны Армении. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате принятых частями армии «срочных мер» произошел бой, говорится в заявлении Минобороны.
Азербайджанские силы понесли потери среди личного состава и боевой техники, сообщило Минобороны. Ведомство заявило, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.
Также Минобороны Азербайджана заявило, что Армения распространяет дезинформацию об обстрелах гражданского населения, объектов и инфраструктуры и что «контрмеры» в ответ на провокации Армении «носят локальный характер и направлены против законных военных объектов, являющихся огневыми точками».