Меню
Африка
RU / EN
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет
Африка
25.03.2023 14:51

США ударили по целям в Сирии в ответ на смерть американца, убитого иранским дроном

Западные аналитики отмечают, что в последние годы Иран расширил свое военное присутствие в Сирии - речь идет о районах, контролируемых правительством президента Башара Асада

США ударили по целям в Сирии в ответ на смерть американца, убитого иранским дроном

Военные США заявили, что нанесли несколько высокоточных авиаударов по военной базе на востоке Сирии, которую использует группировка, связанная с Ираном, пишет издание BBC. Это произошло после того, как один американский контрактник погиб, а еще один и несколько военных регулярной армии США получили ранения в результате налета дрона на базу коалиционных сил на северо-востоке Сирии в четверг.

Хотя базы американцев в Сирии подвергались нападениям беспилотников и раньше, сообщения о погибших в результате этих атак очень редки.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по данным разведывательного сообщества, ударивший по американцам беспилотник был иранским. Он не уточнил, идет ли речь о том, что дрон был лишь произведен в Иране, либо нападение было организовано при непосредственном участии этой страны.

Остин добавил, что воздушные удары со стороны США стали реакцией на этот и другие недавние инциденты.

«Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также серию недавних атак на коалиционные силы в Сирии, совершенных силами, связанными с иранским Корпусом стражи исламской революции (КСИР)», - подчеркнул Остин в заявлении, опубликованным в ночь на пятницу, добавив, что целью этих ударов была защита американских солдат.

Одновременно в соцсетях появились сообщения о взрывах в провинции Дайр-эз-Заур, расположенной на северо-востоке Сирии около границы с Ираком.

По данным базирующейся в Великобритании организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», в результате авиаударов США погибли в общей сложности одиннадцать представителей группировок, связанных с КСИР, которые базируются в провинции Дайр-эз-Заур.

США разместили войска на северо-востоке Сирии в 2015 году в составе коалиции для борьбы с группировкой «Исламское государство».

Сейчас на военных базах в Сирии находятся около 900 солдат регулярной армии США и несколько сотен контрактников.

Западные аналитики отмечают, что в последние годы Иран расширил свое военное присутствие в Сирии - речь идет о районах, контролируемых правительством президента Башара Асада. Под командованием Ирана воюют тысячи бойцов из военизированных формирований, показывают данные разведок.

Правительство Асада не признает, что иранские силы действуют от его имени в гражданской войне в Сирии, однако подтверждает, что в стране есть военные советники из Ирана.

Материалы по теме
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
США предложили Словакии 12 вертолетов Viper взамен отданных Украине МиГ-29
Экс-посол США предложил снимать санкции с миллиардеров за осуждение России и передачу половины состояния Украине
Сейчас на главной
Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Польша
Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Владимир Зеленский не раз обращался к странам Запада с просьбой предоставить Украине больше боеприпасов, без чего осуществить ожидаемое контрнаступление будет весьма затруднительно
Разделенный Юг
ООН
Разделенный Юг
Согласно распространенному мнению союзниками Украины являются в основном страны «глобального Севера», или, в терминологии российской пропаганды, «коллективного Запада». В то время как «глобальный Юг», к которому относятся Азия, Африка и Латинская Америка, или симпатизирует России, или сохраняет нейтралитет
Австрия обещает выполнять ордера Международного уголовного суда
17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины
Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС
серый импорт
Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС
С декабря 2020 года этот проект реализовывали в пилотном режиме на добровольной основе. Система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Польша
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Германия не смогла поддержать Украину достаточным образом. Об этом он заявил в интервью газете Politico
Эстония вышлет одного российского дипломата
МИД Эстонии объявил еще одного российского дипломата персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 29 марта. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что высылаемый дипломат «непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя»
Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных
война в украине
Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых пленных
Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
евгений пригожин
Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине на фоне сложностей и военных неудач
Агрессивная, но слабая
Агрессивная, но слабая
Россия остается крайне агрессивной державой, стремящейся нанести вред США, но ее возможности ниже, чем предполагалось, и по итогам года войны с Украиной они еще более сократились. Таков один из главных выводов нового ежегодного доклада «Оценки угроз безопасности», опубликованного американской разведкой
Словакия сообщила об отправке четырех истребителей МиГ-29 в Украину
Словакия отправила четыре самолета МиГ-29 в Украину, поставку остальных девяти истребителей осуществят в ближайшие недели, сообщила представитель министерства обороны Словакии
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
США
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
Рон Десантис, который, как ожидается, вскоре выдвинет свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии, сделал на прошлой неделе заявление, привлекшее всеобщее внимание
Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин
Мариуполь
Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин
Несколько человек также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок «законности получения» квартиры, которые проводит прокуратура
Дедушкины консервы
война в украине
Дедушкины консервы
Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала полученные от источника фотографии железнодорожного состава с танками, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России. На платформах – снятые с консервации танки Т-54
Великобритания обвинила Россию в дезинформации насчет снарядов с обедненным ураном
Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
США предложили Словакии 12 вертолетов Viper взамен отданных Украине МиГ-29
США
США предложили Словакии 12 вертолетов Viper взамен отданных Украине МиГ-29
США предложили направить Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Их поставят взамен передаваемых Украине истребителей МиГ-29, рассказал глава Минобороны Словакии Ярослав Надь
Российские гимнасты окончательно лишились возможности выступить на чемпионате Европы
санкции
Российские гимнасты окончательно лишились возможности выступить на чемпионате Европы
После начала военного вторжения в Украину, МОК рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях
Война - не время строить, ремонтировать и лечить
Война - не время строить, ремонтировать и лечить
Гражданские и военные ведомства в России стали оправдывать срывы экономических и социальных проектов «спецоперацией». Власти утверждают, что из-за спецоперации денег хватает только на первоочередные траты: зарплаты и налоги
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон вооруженных сил США. В задачи гарнизона будет входить обеспечение инфраструктурной поддержки находящихся в Польше американских солдат