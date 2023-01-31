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Украина
31.01.2023 18:24

Украина надеется получить от Запада до 140 танков в «первую волну»

В рамках первой волны военной помощи Украине ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков. «Танковая коалиция» из стран-союзников Украины состоит из 12 государств

Украина надеется получить от Запада до 140 танков в «первую волну»

В рамках первой волны военной помощи Украине ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что «танковая коалиция» из стран-союзников Украины, которые поставят ей тяжелое вооружение, состоит из 12 государств.

«В первой волне ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc», — сказал министр.

Он пояснил, что многие страны еще должны принять «формальные решения» о поставках, из-за чего список «военных доноров» ВСУ пока что не полон. Всего же президент Владимир Зеленский запрашивал у Запада 300 танков.

Некоторые страны анонсировали поставки Украине танков на прошлой неделе. В частности, Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2 и разрешила поставлять их другим европейским странам, имеющим Leopard в своем арсенале. 25 января президент США Джо Байден заявил об отправке Украине 31 танка Abrams. Франция не исключала, что поставит Украине основные тяжелые танки французских вооруженных сил Leclerc, но пока такого решения не принимала.

Однако после анонса поставок пошли уточнения, что сделать быстро это не получится. Так, 27 января в Белом доме признали, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев». В администрации заявили, что Abrams окажутся на Украине не раньше немецких танков Leopard, которые поступят на вооружение украинской армии весной и летом.

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