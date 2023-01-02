По информации от ВВС Украины в ночь на 2 января были сбиты 39 дронов-камикадзе
Мэр Киева сообщил, что из 40 дронов, направленных на столицу, 15 были уничтожены над соседними областями, три — над Киевской областью, еще 22 — непосредственно над городом
В ночь на 2 января Украина подверглась массированным ударам беспилотников иранского производства. Согласно сообщению украинских военно-воздушных сил, средствами ПВО были сбиты 39 дронов-камикадзе «Shahed-131/136», а также два дрона «Орлан-10» и управляемая авиационная ракета Х-59.
В Киеве в результате обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры. «В городе аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме», — написал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек.
Мэр Киева сообщил, что из 40 дронов, направленных на столицу, 15 были уничтожены над соседними областями, три — над Киевской областью, еще 22 — непосредственно над городом.
В ночь на 2 января в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
С начала октября Россия наносит регулярные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В атаках также задействуют беспилотники, которые Россия закупает у Ирана.
В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины российскими ракетными ударами, составляет более 70 миллиардов гривен (около 1,9 миллиарда долларов).