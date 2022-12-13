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Украина
13.12.2022 14:52

Нацполиция Украины нашла у депутата российской Госдумы 11 квартир в Киеве

Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины депутату российской Госдумы. Имя депутата не называется

Нацполиция Украины нашла у депутата российской Госдумы 11 квартир в Киеве

Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины депутату российской Госдумы. По данным правоохранителей, перед российским вторжением он в числе прочих депутатов голосовал за ввод войск на территорию Украины.

Имя депутата не называется, но Нацполиция уточняет, что это российский политик, родившийся в 1968 году в Мариуполе.

В ходе досудебного расследования и санкционированных обысков у него были найдены документов, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве.

Кроме того, в этом году, как сообщает Нацполиция, депутат, о котором идет речь, был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За освобождение Мариуполя» приказом назначенного Россией главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

Соратник Навального Георгий Албуров обратил внимание, что под это описание подходит только один депутат — член «Единой России», один из основателей движения «Антимайдан», а сейчас — первый зампредседателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин, который активно поддерживает войну.

Саблин с начала войны неоднократно ездил в самопровозглашенную ДНР, где вместе с Пушилиным посещал раненых российских бойцов и передовую. 24 июля Саблину вручили медали «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя».

После публикации этой новости депутат Саблин сказал РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве.

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