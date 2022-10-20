Внучатый племянник Кеннеди воевал как доброволец в Украине
Конор Кеннеди рассказал как участвовал в военных действиях в Украине. По его словам, он находился в зоне военных действий недолго в составе Украинского интернационального легиона
Конор Кеннеди, внучатый племянник президента США Джона Кеннеди, рассказал как участвовал в военных действиях в Украине. По его словам, он находился в зоне военных действий недолго в составе Украинского интернационального легиона.
«Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском интернациональном легионе, я понял, что присоединюсь, и на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться туда», — написал Конор Кеннеди в Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией).
По его словам, он сообщил только одному человеку о том, что он присоединился к легиону, и еще одному рассказал свое настоящее имя. «Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, и я не хотел, чтобы там относились ко мне по-другому», — пояснил господин Кеннеди.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский создал Украинский интернациональный легион. В него ходят иностранные добровольцы, которые участвуют в военных действиях на стороне Украины.