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США пообещали годами поставлять оружие Украине
Украина
20.10.2022 13:36

Россия готовится ударить по плотине Каховской ГЭС, чтобы обвинить Украину в диверсии

Россия, вероятно, готовится уничтожить дамбу на Каховской ГЭС и вызвать разрушительное наводнение, чтобы затем обвинить в этом ВСУ и прикрыть отступление своих войск из Херсона

Россия готовится ударить по плотине Каховской ГЭС, чтобы обвинить Украину в диверсии

Россия, вероятно, готовится уничтожить дамбу на Каховской ГЭС и вызвать разрушительное наводнение, чтобы затем обвинить в этом ВСУ и прикрыть отступление своих войск из Херсона.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW): по мнению экспертов, Россия готовит «информационные условия» для «фальшивого нападения». В частности, на это указывают последние заявления командующего войсками РФ в Украине Суровикина: чиновник ещё 18 октября утверждал, что якобы располагает сведениями о готовящемся ударе на плотину Каховской ГЭС со стороны ВСУ, который приведёт к «разрушительному наводнению» в Херсонской области.

Россия, как пишут в ISW, продолжает использовать «эвакуацию» мирного населения Херсонской области как прикрытие для массового насильственного переселения людей из Украины. А объявление военного положения на оккупированных территориях — это «юридический театр», смысл которого — создать основу для следующих волн мобилизации и ограничений в стране.

«Эти приближения к полномасштабному военному положению неудивительны, но беспорядочны: компетентные современные вооруженные силы должны проводить экономическую мобилизацию, обеспечивать безопасность транспортных путей и координировать территориальную оборону до или в момент начальной мобилизации, а не по мере приближения последующей мобилизации резервов», — заключают в ISW

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