НАТО поставит Украине средства борьбы с беспилотниками
Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит запасы вооружений, боеприпасов и военного оборудования. По его словам, скоро военный блок поставит Украине системы против беспилотников, а также топливо, зимнее обмундирование и медикаменты
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит запасы вооружений, боеприпасов и военного оборудования. По его словам, скоро военный блок поставит Украине системы против беспилотников, а также топливо, зимнее обмундирование и медикаменты.
«Также НАТО вскоре передаст Украине средства против беспилотников»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран альянса в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, такие системы позволят Киеву защитить свою важнейшую инфраструктуру. Генсек НАТО добавил, что в долгосрочной перспективе военный блок поможет Украине перейти с образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.
«Сегодня мы приняли решение увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования для усиления наших возможностей и ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства»,— заявил Йенс Столтенберг.
Киеву необходимы дополнительные системы защиты в связи с тем, что Россия использует на ее территории иранские беспилотники. 30 августа газета The Washington Post сообщила, что РФ получила первую партию иранских дронов. По данным издания, Москве были переданы как минимум два типа БПЛА — Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для поражения радиолокационных систем, артиллерии и других военных целей. И Москва, и Тегеран эти поставки отрицают.