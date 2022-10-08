Украина признала Курильские острова территорией Японии
Владимир Зеленский заявил, что Украина признает Курильские острова территорией Японии. Он подписал соответствующий указ и сказал, что освобождение всех оккупированных Россией территорий — вопрос времени
Владимир Зеленский заявил, что Украина признает Курильские острова территорией Японии. Он подписал соответствующий указ и сказал, что освобождение всех оккупированных Россией территорий — вопрос времени.
Зеленский выразил приверженность суверенитету и территориальной целостности Японии, «включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации». Он призвал мировое сообщество высказать аналогичную позицию. Верховная рада также заявила, что Россия оккупировала Курильские острова. За постановление «О Северных территориях Японии» проголосовали 287 депутатов.
Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Под контроль РФ они подпали после Второй мировой войны. При этом Москва отказалась от переговоров о спорных территориях после того, как Токио присоединился к санкциям, введенным из-за вторжения в Украину. Под них попал и президент России Владимир Путин. Помимо прочего страна лишила РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле и полностью запретила любые деловые отношения с полусотней военных организаций и предприятий России и Беларуси. В ответ Кремль отменил безвизовый режим для японцев на этих островах.
В марте 2022-го правительство Японии в ежегодном докладе о внешней политике и международной дипломатии «Синяя книга» впервые с 2003 года назвало Курильские острова «незаконно оккупированными Россией». В апреле полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что страна в ближайшее время начнет промышленное и туристическое освоение Курильских островов. Правительство Японии назвало эти планы неприемлемыми.