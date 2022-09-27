Украина запретила экспорт товаров в Россию на законодательном уровне
Правительство Украины полностью запретило экспорт товаров на территорию России до прекращения военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины
Правительство Украины полностью запретило экспорт товаров на территорию России до прекращения военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.
«Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ», — сообщили в Минэкономики.
Вице-премьер Юлия Свириденко назвала это решение продолжением санкционного давления в отношении России. По ее словам, после 24 февраля экспорт товаров в Россию фактически был остановлен. «Теперь это закреплено и на правовом уровне», — сказала она. В Минэкономики Украины заверили, что решение не повлечет за собой негативных последствий для экономики.
По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году товарооборот между Россией и Украиной вырос на 38,7% и составил $10,09 млрд. Экспорт из Украины в Россию вырос на 26,5% и составил $3,44 млрд.