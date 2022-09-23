Роман Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении британцев из ДНР
20 сентября между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен пленными: в том числе, освободили нескольких британцев, сражавшихся на стороне Украины. Среди них – Эйден Эслин, Шон Пиннер, Эндрю Хилл, Дилан Хили и Джон Хардинг
20 сентября между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен пленными: в том числе, освободили нескольких британцев, сражавшихся на стороне Украины.
Когда пленных обменяли, их посадили в шикарный частный самолет. Один из освобожденных военнопленных, Джон Хардинг, рассказал журналистам, что на борту их встретил Роман Абрамович. «Шон сказал: «"Вы действительно похожи на Романа Абрамовича», и он ответил: «Это потому, что я – это он», – цитирует британца газета Sun.
Каждому из освобожденных олигарх дал по айфону, чтобы они могли связаться с близкими, и кормил стейками на борту частного самолета на пути в Саудовскую Аравию.
Абрамович сыграл ключевую роль вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в переговорах об обмене пленными, пишут британские СМИ.
Граждане Великобритании, захваченные во время боевых действий на Украине, были освобождены в среду, 21 сентября, после посреднических переговоров под руководством наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Среди них – Эйден Эслин, Шон Пиннер, Эндрю Хилл, Дилан Хили и Джон Хардинг, к которым присоединились еще пять иностранных солдат. Мужчин несколько месяцев содержали в тяжелых условиях, а Эслин и Пиннер были приговорены к смертной казни судом непризнанной ДНР.