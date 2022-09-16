В Бердянске убиты пророссийские заммэра и глава избиркома по проведению референдума
В Бердянске были убиты замглавы пророссийской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, возглавлявшую комиссию по проведению референдума
В Бердянске были убиты замглавы пророссийской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о присоединении к России. Олег Бойко курировал вопросы ЖКХ.
«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума»,— сообщил глава пророссийской администрации региона Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.
Ранее сегодня при взрыве в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрывы сегодня также произошли в подконтрольном российским военным Херсоне. Называющий себя замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что по крылу административного здания, где находится его кабинет, нанесли ракетный удар. 6 сентября в Бердянске был взорван автомобиль назначенного российскими военными коменданта города — ему оторвало нижние конечности.