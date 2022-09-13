Украина сбила иранский беспилотник, который Россия замаскировала под свой
ВСУ впервые сбили замеченный в районе Купянска иранский ударный БПЛА Shahed-136, который, использовался российскими военнослужащими под названием «Герань-2»
ВСУ впервые сбили замеченный в районе Купянска иранский ударный БПЛА Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими военнослужащими. Заявление опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Источники The Insider подтверждают информацию.
Фото беспилотника разместил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале, также снимки опубликованы в Twitter.
Журналист пишет, что ВС России пытались замаскировать дрон-камикадзе, написав на нем название на русском языке «М214 „Герань-2“». Однако форма обломков и детали указывают на то, что это иранский Shahed-136.
В пророссийских Telegram-каналах подтверждают, что в бой могли пойти приобретенные в Иране или собранные по иранской лицензии дроны-камикадзе. Репост одной из таких записей сделал эксперт пропагандистского Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В публикации говорится, что на фото — обломки неизвестного ранее дрона «Герань-2», атаковавшего украинские позиции в западной части Купянска. Нумерация и внешний вид идентичны иранским дронам.
Также предполагается, что БПЛА не сбили, о чем говорят характерные повреждения. Дрон-камикадзе мог поразить цель, после чего разлетелись обломки.
Россия производит собственные дроны-камикадзе «Куб», однако во время войны в Украине решила приобрести партию иранских беспилотников. При этом обе стороны отрицают какую-либо сделку. В конце августа The Washington Post со ссылкой на правительственные источники сообщал, что Иран отправил в РФ первую партию дронов, но Россия уже столкнулась с многочисленными техническими проблемами при их использовании, а некоторые беспилотники вышли из строя. Издание утверждает, что Тегеран поставил Москве дроны серий Mohajer-6 и Shahed, способные нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Сотрудник службы безопасности правительства заявил, что «в системе есть несколько ошибок», из-за чего «россияне недовольны».
Представители России летом 2022 года как минимум дважды посещали центральный аэродром Ирана, чтобы осмотреть боевые беспилотники, сообщал CNN со ссылкой на эксклюзивные спутниковые снимки. В июне и начале июля Иран демонстрировал России беспилотники Shahed-191 и Shahed-129 на аэродроме Кашан к югу от Тегерана.
Эксперт по Ирану Юлия Юзик в беседе с The Insider заявила, что июльская встреча Владимира Путина с верховным лидером страны Али Хаменеи может сыграть ключевую роль в принятии решения о том, станет ли Иран поддерживать Россию в войне против Украины.