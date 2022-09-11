После удара по инфраструктурному объекту без света остались Харьковская, Днепропетровская и Сумская области
Жители нескольких районов Харькова сообщили об отключении электроэнергии. Обесточена оказалась и территория Дергачевской общины, как сообщил местный городской совет
Жители нескольких районов Харькова сообщили об отключении электроэнергии. Обесточена оказалась и территория Дергачевской общины, как сообщил местный городской совет.
Об отключении света и воды говорят также жители Полтавской, Днепропетровской и Сумской областей — в последней, по словам главы обладминистрации Дмитрия Живицкого, напряжение в электросети упало по всей области.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что причиной отключения света стал удар по инфраструктурному объекту Харькова. По его словам, во многих районах города пропал не только свет, но и вода, поскольку не работают насосы.
Об ударе по энергетической инфраструктуре заявил также глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.
В телеграм-каналах пророссийских военкоров и в украинских СМИ пишут, что по предварительным данным, удар пришелся по Харьковской ТЭЦ-5 и Кременчугской ТЭЦ.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, частично обесточен оказался Белгород. Причиной этого мэр города назвал сбой на подстанции «Южная», где в четверг произошла крупная авария, однако не пояснил, почему свет отключился спустя три дня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отключение света на востоке и юге Украины. По его словам, полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.
«Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла», — написал Владимир Зеленский в твиттере.
Офис президента Украины так же подтвердил удар по Харьковской ТЭЦ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил удар по Харьковской ТЭЦ-5, из-за которого без света остались несколько областей на востоке страны и назвал его «безусловным проявлением терроризма России»
«Таков трусливый «ответ» за бегство собственной армии с поля боя», — написал Подоляк.