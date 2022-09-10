Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления»
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления», написал в своем телеграм-канале представитель самопровозглашенной «ДНР» Денис Безсонов
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления», написал в своем телеграм-канале представитель самопровозглашенной «ДНР» Денис Безсонов.
«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем», — заявил он.
Изюм находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Купянска, который, как сообщила советница председателя Харьковского областного совета Наталья Попова, освободили Вооруженные силы Украины.
Военный корреспондент Александр Коц написал: «Приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском не удалось. Вместе с резервами отошедшие подразделения занимают оборону по восточному берегу Оскола. В Изюме тоже дела неважные».
При этом официального подтверждения отступления российской армии из Купянска пока нет.
Кроме того, среди пропагандистских телеграм-каналов распространяется информация о том, что российские войска больше не контролируют Лиман. Канал «Рыбарь», пишет, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии. В канале «Новости Донбасса» утверждается, что Лиман «не сдан», бой идет в селе Диброва и под Брусовкой.
Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии ВСУ под контроль 30 населенных пунктов в Харьковской области, не уточнив, о каких городах и селах идет речь. Ранее «глава» оккупационной «администрации» Харьковской области Виталий Ганчев признал, что город Балаклея, где уже несколько дней идет контрнаступление украинских войск, «по сути, не контролируется» пророссийскими силами.