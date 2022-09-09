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09 сентября 2022, 12:01

Михаил Фридман предложил Украине $1 млрд из личных средств

Совладелец «Альфа-групп» предложил украинским властям перевести в страну личные средства. Это предложение в июне передал Национальному банку Украины входящий в группу «Альфа-банк Украина»

Михаил Фридман предложил Украине $1 млрд из личных средств

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман предложил украинским властям перевести в страну $1 млрд личных средств. Это предложение в июне передал Национальному банку Украины (НБУ) входящий в группу «Альфа-банк Украина», рассказал The Wall Street Journal Роман Шпек, председатель наблюдательного совета банка.

По его словам, «Альфа-банк Украина» попросил разрешить Фридману перевести эти деньги в банк, чтобы из них финансировать критически важные для страны проекты в области инфраструктуры, здравоохранения, продовольственной и энергетической безопасности.  

«Будучи одним из крупнейших частных банков Украины, системных банков, банк хотел бы быть активным участником восстановления украинской экономики после войны», — сказал Шпек, который ранее был министром экономики, депутатом Верховной Рады, послом. С 2010 г. он входит в совет НБУ, с 2019 г. возглавляет наблюдательный совет «Альфа-банк Украина».

На этой неделе Financial Times написала, что весной, вскоре после начала войны в Украине Фридман связывался с Кристиной Квин, временной поверенной в делах США в Украине, предлагая передать часть своего состояния на восстановление Украины. За это он просил США помочь ему избежать санкций. Санкции против него и его партнеров Петра Авена и Германа Хана ввели Евросоюз и Великобритания, США пока ограничительных мер в отношении бизнесменов не принимали. Фридман отрицал, что предлагал такую сделку.

По словам Шпека, предложение украинским властям не предполагало освобождение Фридмана от санкций. «Для нас это реально важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотят инвестировать $1 млрд в Украину, чтобы что-то получить в другой стране. Я не рассматриваю это как какую-то спекуляцию или игру, которая в будущем может помочь избежать санкций или снять их. Дело совершенно в другом».

Чтобы перевести деньги из Евросоюза в Украину, Фридман должен получить от властей ЕС специальное разрешение. На прошлой неделе «Альфа-банк Украина» обратился в Совет Европы за таким разрешением от его имени, сказал Шпек WSJ.

Представитель Совета Европы не ответила на просьбу газеты о комментарии. Так же поступила и представитель НБУ, который тоже должен одобрить такую транзакцию. Поскольку США ввели санкции против Альфа-банка, перевод любых средств из него или других подсанкционных компаний потребует также одобрения американского Минфина.

Фридман родом из Львова на Западной Украине. Через несколько дней после начала войны он направил письмо в Financial Times с осуждением войны:

Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет

Ростислав Шурма, заместитель руководителя офиса президента Владимира Зеленского, сказал, что правительство рассмотрит предложение Фридмана только в рамках более общей схемы, которая может включать создание фонда для помощи Украине. Люди, знакомы с обсуждением этого вопроса в Киеве, говорят, что чиновники рассматривают создание такого фонда, в который находящиеся под санкциями россияне могли бы внести деньги. По словам источников WSJ, десятки российских бизнесменов рассматривают возможность выделить Украине средства, чтобы избавиться от санкционных ограничений. Что касается фонда, то пока непонятно, предполагает ли внесение в него денег автоматическое снятие санкций, пишет WSJ.

«Должен быть общий подход ко всем находящимся под санкциями россиянам», — сказал Шурма.

В разговоре с FT Шурма высказывал другую позицию: «Украина не использует санкции как инструмент для торга. Главная цель санкций — остановить войну, а не найти условия, при которых их можно было бы снять». Правда, он сказал WSJ, что вопрос о снятии санкций Киев рассмотрит только после окончания войны.

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