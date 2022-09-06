В подконтрольном России Бердянске взорвали автомобиль «коменданта-коллаборанта»
В захваченном российской армией Бердянске произошло нападение на пророссийского коменданта города Артема Бардина. Его автомобиль был взорван возле здания военно-гражданской администрации
В захваченном российской армией Бердянске произошло нападение на пророссийского коменданта города Артема Бардина. Его автомобиль был взорван возле здания военно-гражданской администрации, после чего началась перестрелка, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Бардин был серьезно ранен, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Других пострадавших нет.
«От взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых только по счастливой случайности никого не было. Детали происшествия уточняются», — написал Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее в разговоре с «РИА Новости» Рогов заявил, что считает терактом произошедший у администрации взрыв. На опубликованных им фотографиях видно, что машина почти полностью уничтожена и выгорела.
Предыдущее нападение на чиновников в Бердянске произошло 30 августа. Тогда было атаковано здание волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией», которое возглавляет Владимир Рогов. За три дня до этого в Михайловке был найден повешенным начальник городской милиции Андрей Рыжков. 26 августа взрыв произошел возле поликлиники, в результате от осколочных ранений погиб заместитель начальника городского ГАИ Александр Колесников.
UPD. Назначенный пророссийской администрацией «комендантом» Бердянска Артем Бардин, получивший тяжелые ранения во время подрыва его автомобиля, скончался в больнице. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram