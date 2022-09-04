ВСУ будут использовать роботов THEMIS для перевозки солдат и оружия
Вооруженные силы Украины получат боевого робота THeMIS. Машина будет вывозить с полей сражений раненных военнослужащих, если медики не смогут добраться к ним из-за вражеских обстрелов
Вооруженные силы Украины получат боевого робота THeMIS, который поможет бороться с российскими захватчиками. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-президент и народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Он утверждает, что впервые привез робота THeMIS в Украину в сотрудничестве с волонтерами из Медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры» и в рамках проекта под названием «Журавль» (в честь одного из погибших украинских героев). Машина будет вывозить с полей сражений раненных военнослужащих, если медики не смогут добраться к ним из-за вражеских обстрелов. Кроме того, комплекс предлагают использовать для перевозки вооружения и других военных задач.
«Знакомьтесь. Это – боевой робот, уникальное оружие будущего. Он уже находится на вооружении стран-членов НАТО. Очень надеюсь, что в ближайшее время будет на вооружении Вооруженных Сил Украины», — написал Петр Порошенко.
Роботизированный комплекс THeMIS разработан компанией Milrem Robotics в Эстонии для поддержки военных и силовиков. Он оснащен дизель-электрическим двигателем с низким уровнем шума и гусеничной платформой, которая выдерживает полезную нагрузку весом до 750 кг.
Основные характеристики THeMIS:
Максимальная скорость: 20 км/ч
Масса: 1630 кг
Максимальный вес полезной нагрузки: 1200 кг
Максимальный боковой уклон: 30%
Тяговое усилие: 15 000 Н
Время работы двигателя: до 15 ч
Время работы на электричестве: до 1,5 ч
Камеры: инфракрасная (MIL-STD-810G), тепловизионная, HDR
В комплектацию THeMIS входит платформа для перевозки людей и грузов, ящики для хранения инструментов и снаряжения. При необходимости на робота можно установить различное легкое вооружение для подавления противника.
Франция уже испытала комплексы в боевых операциях во время контртеррористической операциив в Мали, по словам разработчика, машина преодолела около 1200 км по пустыне. Кроме того, THeMIS используют в 12 странах, 7 из которых являются членами НАТО.
Недавно Испания решила закупить THeMIS для проведения испытаний. Испанские военные оценят, насколько боевые роботы будут полезны им на поле боя.
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