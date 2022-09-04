Украина заявила об освобождении населенного пункта в Донецкой области и двух населенных пунктов на юге страны
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил о продвижении ВСУ вперед по ряду направлений и освобождении нескольких населенных пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил о продвижении ВСУ вперед по ряду направлений и освобождении нескольких населенных пунктов. Он опубликовал обращение Telegram-канале.
«Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства», - заявил украинский президент.
Не исключено, что в последнем случае речь идет, в частности, о Высокополье в Херсонской области.
«Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей», - также сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что украинские войска освободили два поселка - Высокополье в Херсонской области и поселок Озерный - в Донецкой. Над поселковой больницей в Высокополье установили украинский флаг. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, а также украинские Telegram-каналы.
Информацию об освобождении Высокополья позже подтвердил в своем Telegram-канале бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР и отставной полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Пророссийский канал «Рыбарь» пишет, что «было принято решение на отвод подразделений ВДВ России с позиций на южной окраине Высокополья, чтобы избежать окружения».
В ночь на понедельник, 29 августа, в Украине началось контрнаступление, которое некоторые военные аналитики называют самым масштабным ответом российскому вторжению с начала войны.