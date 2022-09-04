Из украинских портов вышел самый большой с момента заключения зерновой сделки караван
Из портов Одесса, Черноморск и Южный вышел караван из 13 судов, который стал самым большим за все время действия инициативы «Зерновой коридор». Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины
Из портов Одесса, Черноморск и Южный вышел караван из 13 судов, который стал самым большим за все время действия инициативы «Зерновой коридор». Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в своем телеграм-канале.
Всего на борту находится 282,5 тысячи тонн украинской агропродукции. Их доставят в восемь стран.
По данным Министерства инфраструктуры Украины на 2 сентября, всего за время действия соглашения из разблокированных портов вышли 68 судов, которые доставили 1,72 миллиона тонн агропродукции в 18 стран мира.
Первое после заключения зерновой сделки судно вышло из порта Одессы 1 августа. Сухогруз прибыл в Турцию 2 августа.
Россия, Украина, Турция и ООН заключили «зерновую сделку» 22 июля. Стороны договорились о создании безопасного морского коридора для прохода коммерческих судов с зерном из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.
27 июля в Стамбуле начал функционировать координационный центр по зерну. В нем работают представители Турции, Росcии, Украины и ООН. Соглашение об экспорте зерна будет действовать в течение 120 дней, но, по словам главы Минобороны Турции, его могут продлить в случае необходимости.