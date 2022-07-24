США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю. Он осудил атаку на порт Одессы и обвинил в этом Россию. Москва официально не комментировала обстрел, однако, по сообщению Анкары, Минобороны РФ утверждает, что не имеет отношения к атаке.
«Всего через 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства <...>. Это нападение ставит под сомнение надежность обязательства России выполнять заключенную сделку и подрывает работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной»,— говорится в заявлении госсекретаря.
Украинские власти сообщили об обстреле порта Одессы накануне, 23 июля. Утверждается, что ракеты попали в объекты инфраструктуры, зернохранилище не пострадало. Киев намерен продолжить подготовку экспорта сельхозпродукции. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар по итогам разговора с представителями российского ведомства сказал, что российские военные отрицают причастность к атакам.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля заключили в Стамбуле соглашения о вывозе украинского зерна. Россия и ООН, помимо этого, подписали меморандум об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений. Между Россией и Украиной не было подписано никаких совместных документов.